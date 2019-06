RA13, tamponamento tra due camion: coda di 6 chilometri

Alle ore 17 di venerdì 14 giugno 2019, i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina l'autogru e il funzionario di guardia della sede centrale sul RA 13 all'altezza del cavalcavia di Aurisina direzione Trieste per un incidente stradale tra due camion. Giunti sul posto i VV.F. hanno estratto dalle lamiere uno dei due autisti dei mezzi coinvolti nell'incidente per consegnarlo successivamente al personale sanitario del 118. Una volta estricato il ferito i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona del sinistro e dei mezzi incidentati. Al momento le squadre VV.F. stanno scaricando uno dei mezzi pesanti per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati.Le cause del sinistro sono da accertare, il raccordo autostradale 13 in direzione Trieare è chiuso al traffico, sul posto anche Polstrada e ANAS.