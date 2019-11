Incidente in rotonda del Boschetto: padre e figlia all'ospedale

Un incidente si è verificato oggi, 22 novembre, in rotonda del Boschetto all'altezza del civico 3b. Coinvolti una Dacia Sandero condotta da una donna del 96, C.L.C., e uno scooter Honda SH condotto da un uomo del 96, a bordo del quale cui si trovava anche la figlia minorenne.

La dinamica

Intorno alle 14:45, la donna alla guida della Honda stava impegnando la rotonda in direzione via Giulia per poi svoltare a sinistra e parcheggiare. Nel corso delle manovre, non ha adottato le dovute cautele, facendo sì che lo scooter andasse ad impattare contro la vettura.

La bimba è stata portata al Burlo dai sanitari del 118, mentre il padre si trova a Cattinara. Nessuno dei due è in gravi condizioni.

Il traffico

Il traffico è rimasto congestionato in tutta la zona e le vie limitrofe per circa 45 minuti. Sul posto la Polizia Locale.