Auto cappottata a Santa Croce sulla SP1: 82enne in gravi condizioni

Un incidente con auto cappottata si è verificato a Santa Croce sulla Strada Provinciale 1 in direzione Duino. È successo oggi, martedì 26 novembre, al momento la strada è chiusa e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Aurisina, iVigili del Fuoco, la Polstrada e due ambulanze del 118.

La dinamica

Intorno alle 17 circa, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Aurisina, un 82enne di Trieste ha perso il controllo della sua Hyundai cappottandosi. L’uomo, soccorso e trasportato all’ospedale di Cattinara, è grave ma non in pericolo di vita. Per permettere di rilevare incidente e dare ausilio sulla viabilità sulla Sp1 nel comune di Duino Aurosina, è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Barcola