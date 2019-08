Incidente a Sistiana, ciclista portato a Cattinara

Poco dopo le 16 di oggi giovedì 22 agosto si è verificato un incidente che ha coinvolto una macchina targata Lubiana e una bicicletta guidata da un uomo del 1963 a Sistiana nei pressi del bivio tra la strada statale 14 e la provinciale 1. Ad avere la peggio è stato proprio il ciclista che ha riportato un trauma rachide cervicale e alla spalla. Fortuntamente il ciclista, che ha sbattuto la testa, indossava il caschetto.

Sul posto sono state inviate l'ambulanza e l'automedica e sono giunti anche i Carabinieri di Aurisina. Il 56enne è stato trasportato a Cattinara in codice verde. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto per i rilievi di rito.