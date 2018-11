Incidente sulla sopraelevata: auto contro il guard rail, disagi al traffico

Qualche disagio al traffico per un incidente sulla sopraelevata al chilometro 5 in direzione Trieste: una Volkswagen Caddy guidata da un uomo avrebbe fatto testa-coda finendo la corsa contro il guardrail. È successo alle 14 di martedì 13 novembre, probabilmente la velocità non era commisurata al tempo e al luogo e, anche a causa dell'asfalto bagnato il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto la Polizia locale, che ha messo l'area in sicurezza e ha effettuato i rilievi. Questo ha causato qualche disagio al traffico per circa mezzora. Le autorità raccomandano prudenza sulle strade, specialmente in condizioni meteorologiche come quella odierna.