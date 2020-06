Motociclista cade in Costiera: in due all'ospedale

L'incidente si è verificato intorno alle 17:00 in Strada Costiera, all'incrocio con via Piccard. Coinvolta una moto caduta autonomamente. I due motociclisti in sella alle due ruote hanno riportato escoriazioni multiple e sono state portate all'ospedale di Cattinara. Sul posto gli operatori del 118, il motosoccorso e i Carabinieri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.