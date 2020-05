Va a sbattere contro un cassonetto, brutto incidente in strada di Fiume

Un uomo del 1948 si è schiantato contro un cassonetto in strada di Fiume questa mattina verso le 11. Lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo riportando un trauma cranico che ha reso necessario il trasporto all'ospedale di Cattinara in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine accorse sul posto assieme ai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz'ora. La notizia è in aggiornamento.

