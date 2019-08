Auto si schianta contro il muro in strada del Friuli

Perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro il bordo della carreggiata: è successo oggi, mercoledì 7 agosto alle 6.30. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina è intervenuta in Strada del Friuli per un incidente stradale. Le cause del'incidente sono ancora da accertare. Mentre il personale sanitario si prendeva cura dell’ occupante del veicolo, i Vigili del fuoco ponevano in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro. Sul posto anche il personale della Polizia locale.