Incidente in strada nuova per Opicina: tre donne all'ospedale

Un incidente in strada nuova per Opicina all'altezza del civico 15 si è verificato oggi, 19 novembre, alle 9:15. Coinvolte due auto: una Skoda slovena che saliva la strada, condotta da una donna di 55 anni con iniziali S.Z. e una Smart in discesa guidata da una donna di 63 anni con iniziali K.S. +

La dinamica

L'auto slovena che scendeva, dopo una curva avvolgente a sinistra è finita sulla corsia opposta perdendo il controllo, la Smart che scendeva ha colliso con la sua parte anteriore contro la fiancata posteriore destra della Skoda. Ferite due conducenti e una passaggera della Smart ma sembrerebbe che le loro condizioni non siano gravi. La Polizia Locale è intervenuta allestendo il senso unico alternato per più di un'ora. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la pulizia della strada e la rimozione di entrambe le autovetture per ingenti danni.