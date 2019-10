Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail: ferito 73enne

Incidente intorno alle 17 di oggi, 22 ottobre, in strada nuova per Opicina. Un triestino di 73 anni, all'altezza di via Clivio, ha perso il controllo della propria auto, una Volkswagen Golf, andand a terminare la propria corsa sul guardrail di una strada secondaria.

L'uomo, prontamente soccorso dai Vigili del fuoco e da personale sanitario, ha riportato una contusione al torace e delle escoriazioni a seguito esplosione airbag, che ha evitato peggiori conseguenze. Sul posto anche il radiomobile di Aurisina per garantire la viabilità su arteria principale.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Prosecco.

Gallery