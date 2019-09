Schianto tra auto e scooter a Muggia: donna di 33 anni all'ospedale

Un incidente stamattina intorno alle 8 in strada delle Saline all'altezza della rotonda, coinvolti un'auto e uno scooter. Alla guida del motociclo una donna di 33 anni, rimasta ferita ma sembrerebbe non gravemente. Interventi i sanitari del 118, che l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la Polizia Locale di Muggia per i rilievi e la viabilità.