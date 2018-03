Incidente sulla 202, tamponamento per un cane in carreggiata: morto l'animale

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 lungo la SS202 che collega Padriciano al Bivio H (prima di Monte Spaccato), lungo il tratto di strada oggetto di lavori in corso: due auto si sono tamponate a causa della brusca frenata della prima vettura che ha cercato di evitare un cane che vagava lungo la carreggiata.

Purtroppo, nonostante il tentativo di frenare ed evitare l'animale, il cagnolino (piccola taglia, simile a un volpino) è stato colpito ed è morto in seguito all'urto. Ingenti i danni alle due auto coinvolte, ma fortunatamente le persone a bordo non sono rimaste ferite. Sul posto alcuni operatori Anas che stavano recandosi a lavoro e personale in servizio.

Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi e che probabilmente si occuperà del cane deceduto cercando anche di risalire al proprietario tramite l'eventuale chip.