Incidente sulla A4: a fuoco un mezzo pesante fra Redipuglia e Villesse

È ancora chiusa la corsia di marcia n A4 fra Redipuglia e Villesse in direzione Venezia, una misura adottata da Autovie Venete per consentire di completare le operazioni di messa in sicurezza del tratto dove, questa mattina alle sei, un mezzo pesante ha preso fuoco. Il veicolo trasportava rottami di ferro e il fuoco ha distrutto completamente il semirimorchio. Complesse, come sempre in questi casi, le attività dei Vigili del Fuoco e degli operatori di Autovie Venete intervenuti tempestivamente. A quell’ora il traffico per fortuna non era molto intenso e quindi non ci sono state code, ma solo rallentamenti. Il mezzo pesante, posizionato in piazzola di sosta, attualmente è ancora da rimuovere perché non sono state completate tutte le operazioni di spegnimento. Successivamente verranno valutate le condizioni dell’asfalto e verificata la necessità di riasfaltare il tratto. La corsia di marcia rimarrà chiusa a lungo.