Incidente sulla A4, camion esce di strada e si rovescia

Incidente spettacolare, alle 14 e 30 di oggi – mercoledì 6 maggio - sulla A4 che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze dal punto di vista sanitario e nemmeno per la viabilità, essendosi verificato in un tratto a tre corsie, fra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Un autoarticolato che trasportava materiale edile è uscito di strada rovesciandosi, probabilmente a causa dello scoppio di uno o più pneumatici. L’autista ha riportato lievi ferite, ma il carico si è sparpagliato sulla carreggiata. L’autostrada non è mai stata chiusa perché il traffico è stato fatto scorrere sulla corsia di sorpasso, mentre quella centrale e quella di marcia lenta erano occupate dai mezzi di soccorso meccanico, dagli uomini di Autovie Venete e dai Vigili del Fuoco. Il flusso di traffico in transito non era molto intenso e quindi anche le ricadute sulla viabilità sono state contenute, limitandosi a qualche rallentamento.

