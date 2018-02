Incidente sulla sopraelevata: auto cappottata e traffico in tilt

#avvisoTs GVT direzione Trieste uscita obbligatoria v. Caboto/v.Errera x incidente stradale

Questo l’avviso del Comune di Trieste tramite il canale Telegram ufficiale in merito all’ennesimo incidente lungo la sopraelevata, schianto che poi ha visto il cappottamento di una Renault Clio condotta da una donna T.C. dell'82 che ha perso il controllo del mezzo. Il fatto è avvenuto alle ore 8.20 di questa mattina, 31 gennaio, in direzione molo VII.

Vista l’ora di punta il traffico è andato in tilt e la Polizia locale ha appunto istituito l’uscita obbligatoria in via Caboto. Sul posto anche il 118, Vigili del fuoco e personale Anas che ha chiuso il tratto per un'ora per effettuare la pulizia della strada.

Si tratta appunto dell’ennesimo incidente in quella frazione di ex Gvt, dove il mix di alta velocità, distruzione alla guida e pioggia, non dà scampo agli automobilisti imprudenti.