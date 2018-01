Incidente sulla Trieste-Opicina: perde il controllo del furgone e si ribalta

Incidente oggi, 30 gennaio, sulla Trieste-Opicina all'altezza del civico 15. Il fatto è avvenuto alle 8.45 di questa mattina quando un giovane del 92, D.A., a bordo di un furgone Iveco Daily, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Le cause, per ora, sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto il personale del 118, vigili del fuoco e polizia locale

