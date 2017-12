Incidente in superstrada: due tir e due auto coinvolte, traffico in tilt per 4 ore

Quattro ore di disagi e imbottigliamento del traffico in superstrada e in via Svevo (dov'era stato dirottato il flusso di mezzi dopo la chiusura della superstrada), danni ingenti a due tir e due auto, ma fortunatamente nessun ferito. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 15.40 lungo l'ex Gvt poco dopo l'uscita della galleria di Servola in direzione Trieste e che ha messo in ginocchio la viabilità della zona.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni della Polizia locale intervenuta sul posto insieme a Vigili del fuoco e 118 (che fortunatamente non ha dovuto soccorrere alcun ferito), sembrerebbe che una Citroën C1 con alla guida una donna, L.M. dell'80, abbia perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail; dietro di lei una Nissan Micra, condotta da R.S., donna del '63, e un tir turco Iveco, guidato da C.O., uomo del '73, sono riusciti a fermarsi ed evitare lo scontro; malauguratamente però A.N., camionista turco anche lui del 1954, non è riuscito nel suo tentativo di frenare e ha centrato tutti i mezzi sopra citati con il suo camion Reanult.

Il traffico

Vista l'entità dei danni ai veicoli coinvolti e la necessità di agevolare i soccorsi e la pulizia della strada da parte anche del personale Anas, la Polizia locale ha istituito l'uscita obbligatoria in via Svevo per chi proveniva da Muggia: questo ha creato un intasamento sia della sopraelevata, ma anche della stessa via Svevo e di via Baiamonti. I lavori sul tratto incidentato sono andati avanti fino alle 20 e da lì a poco è prevista la riapertura del tratto di ex Gvt.