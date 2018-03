Incidente tra Basovizza e il confine: due auto fuoristrada

Sono stati probabilmente presi alla sprovvista dalle condizioni dell’asfalto reso viscido e scivoloso dalla forte nevicata che si è abbattuta sull’altipiano dalle 21 circa di domenica 18 marzo. Due auto, intorno alle 23.30, sono entrate in collisione e uscite fuori strada nella strada provinciale 1 (via Gruden) nel tratto che collega Basovizza dal confine con la Slovenia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine pe rlandinamica e controllare le operazioni di rimozione dei mezzi, mentre fortunatamente non è servito l’infervento del personale del 118 poiché nessuno è rimasto ferito.