Incidente tra due auto in via Revoltella

L'incidente si è verificato intorno alle 19:20 di oggi, 7 ottobre, in via Revoltella. Due auto si sono scontrate all'altezza del civico 130. Dalle prime indiscrezioni sembra che le condizioni delle persone a bordo delle due autovetture non siano gravi. Ingenti, invece, i danni materiali. Sul posto Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118.

Notizia in aggiornamento