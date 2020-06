Incidente tra due auto in viale Miramare: una finisce contro un albero

Un incidente tra due auto si è verificato alle 13:30 di oggi, domenica 7 giugno 2020, alle ore 13.30, in Viale Miramare all'altezza del civico 35. Per cause in fase di accertamento, il conducente di una Toyota è andato a sbattere contro un albero e un'altra autovettura che sopraggiungeva dal lato opposto. Il conducente della Toyota é stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato a Cattinara, illeso l'altro conducente. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area interessata dal sinistro e la Polizia Locale, per gli accertamenti e la viabilità.

