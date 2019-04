Incidente in via Baiamonti: coinvolte due auto e una moto

Un incidente che ha coinvolto due auto e una moto si è verificato in via Baiamonti intorno alle 12:30 di oggi, domenica 7 aprile. È successo all'incrocio con via Pirano, in prossimità del caffè Viezzoli: nell'impatto il giovane centauro è caduto a terra riportando traumi lievi. Sul posto la Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi, e il personale del 118. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della Polizia Locale.