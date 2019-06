Auto dell'Asuits contro scooter: 19enne all'ospedale

Incidente alle 18:40 di oggi, 20 giugno, in via Baiamonti all'incrocio con via del Roncheto. Coinvolte un'auto dell'Asuits e uno scooter. Ad avere la peggio il giovane in sella alle due ruote: il ragazzo, di 19 anni, è stato prontamente trasportato all'ospedale di Cattinara in codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e un'ambulanza.