Grave incidente via Brigata Casale: minvan cappottato, in 5 all'ospedale

Grave incidente a Trieste in via Brigata Casale all'altezza di Via Alpi Giulie, un minivan con 5 persone a bordo, l'autista con quattro passeggeri di sesso femminile, si è cappottato ed è entrato in contatto con un'auto. È accaduto Ieri sera, 23 novembre, alle 23.18. L'autista dell'auto ne è uscito indenne, mentre gli occupanti del mini van sono rimasti feriti seriamente. Una donna con politrauma è stata immediatamente portata al Pronto soccorso di Cattinara, per gli altri le operazioni si sono prolungate perché i Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre gli altri 4 feriti, poi portati in codice giallo a Cattinara. Intervenuta la polizia di Stato.