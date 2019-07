Incidente auto-furgone in via Brigata Casale: due feriti

Incidente intorno alle 16:35 di oggi, martedì 16 luglio: un'auto e un furgone si sono scontrati in via Brigata Casale all'altezza dell'incrocio con via Campanelle. I due feriti, di cui uno in codice giallo e l'altro in codice verde, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e portati al pronto soccorso di Cattinara.

Possibili disagi alla circolazione.

Notizia in aggiornamento