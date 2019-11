Maxi tamponamento in via Brunner, coinvolte sei macchine

Poco dopo le 15 nel tratto iniziale di via Brunner si è verificato un brutto incidente che ha coinvolto sei automobili. Ad avere la peggio nel maxi tamponamento è stata una Toyota Aygo che è rimasta schiacciata tra due Suv.

All'origine dell'incidente, da una prima ricostruzione, sembrerebbe esserci una manovra "impazzita" da parte di una Jeep. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, tre pattuglie della Polizia Locale. Disagi minimi alla circolazione, con la chiusura di via Brunner e il traffico deviato su via Slataper.