Incidente in via Caboto, chiusa la corsia di sinistra direzione Molo VII

Un incidente provoca la chiusura della corsia di sinistra nel tratto uscita via Caboto direzione Molo VII. È accaduto alle 10:15 del mattino sulla statale 202 ex Gvt, e alla guida dell'auto, una Fiat 500, una ragazza di 27 anni. Era in fase di sorpasso, sulla corsia sinistra, quando è finita autonomamente sul jersey di cemento, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo. La conducente è rimasta fortunatamente illesa. Due le pattuglie della Polizia Locale, una per i rilievi e una per la viabilità. Intervenuta anche l'Anas per la rimozione del veicolo e la pulizia del manto. Il traffico ha subito rallentamenti per 20 minuti.