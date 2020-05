Schianto tra moto e autobus in via Ginnastica: centauro all'ospedale

Riprende più intensamente la circolazione e così gli incidenti: questa mattina, martedì 5 maggio, si è verificato uno scontro tra una moto e un autobus di Trieste Trasporti (linea 5). È accaduto stamattina intorno alle 7.45, all'incrocio tra via Carducci e via Ginnastica. Intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e il 118, che ha portato a Cattinara il conducente della moto. Le sue condizioni non sarebbero gravi e avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

