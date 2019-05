Investimento a Opicina, grave un pedone di 75 anni

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13 all'altezza del civico 3 di via Nazionale a Opicina. La persona sarebbe stata investita da un'Audi con targa straniera ed è in gravi condizioni. E' stato trasportato all'ospedale di Cattinara in codice rosso