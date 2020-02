Incidente in via Conti, traffico rallentato e 118 sul posto

Incidente oggi pomeriggio verso le 14:30 in via Conti angolo via Petronio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una giovane e un autobus della linea 5 della Trieste Trasporti. Ancora da chiarire la corretta dinamica dei fatti. Sul posto, oltre a personale dell'azienda di trasporto pubblico, sono giunti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. La ragazza è stata presa in carico dal 118. Traffico rallentato.