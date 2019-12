Incidente in via Costalunga, una persona a Cattinara

Questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale in via Costalunga all'angolo con via della Pace. Le autovetture coinvolte sono state due e una persona leggermente ferita è stata presa in carico dai sanitari del 118. La seconda partenza della sede centrale dei Vigili del fuoco di Trieste ha messo in sicurezza l'area ed i mezzi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. Le cause del sinistro sono ancora da chiarire.