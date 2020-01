Incidente tra via Crispi e via Rossetti: centauro all'ospedale

Sì è verificato intorno alle 13.45 un incidente in pieno centro: all'incrocio tra via Rossetti e via Crispi.

La dinamica

Una Opel Zamora condotta da A.C., un uomo di 43 anni, da via Crispi ha svoltato a destra in via Rossetti (direzione via Ginnastica) mancando la precedenza a una Honda Africa Twin condotta da P.S., un uomo del 65 anni che saliva via Rossetti da viale XX Settembre. Il motociclista è stato trasportato a Cattinara in codice giallo. Il traffico è rimasto intasato per mezz'ora. Sul posto la Polizia Locale e il 118.