Apre la portiera e urta uno scooter in via del Bosco: 52enne all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 12:30 nella parte bassa di via del Bosco, all'altezza del civico 6. Un uomo di 43 anni con iniziali I.D.D. aveva appena parcheggiato la sua Audi A4 quando ha aperto la portiera mentre spraggiungeva un motociclo, arrestandone la corsa. Si trattava di uno scooter Peugeot condotto dal 52enne A.M, che è rimasto ferito e i sanitari del 118, sopraggiunti celermente, lo hanno portato al pronto soccorso di Cattinara. La strada è stata chiusa per mezzora, con qualche disagio alla circolazione.