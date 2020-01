Brutto incidente a Chiarbola, un ferito a Cattinara

Brutto incidente questa mattina poco prima delle 10 in via del Roncheto. Nel sinistro, la cui dinamica è ancora tutta da accertare, sono rimasti coinvolti uno scooter ed una automobile. Il conducente dello scooter, un uomo intorno ai 50 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Secondo le prime testimonianze lo scooterista, in seguito all'impatto, sarebbe finito sotto l'auto e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per sollevare la macchina. Ha riportato traumi alla testa e al torace. Sul posto sono giunti anche i mezzi del 118, con un'ambulanza e un'automedica. La Polizia Locale ha provveduto a chiudere la strada. La notizia è in aggiornamento.