Schianto tra due macchine, brutto incidente a Servola

Brutto incidente oggi pomeriggio poco dopo le 17.40 in via di Servola, nell'omonimo rione. Una autovettura di colore rosso e una Peugeot grigia si sono scontrate dopo che, presumibilmente, una delle due è scivolata sull'asfalto finendo addosso all'altra. Nell'impatto, la Renault ha perso la portiera sinistra. Ingenti i danni su entrambe le autovetture. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi. Poco chiara ancora la dinamica dell'incidente. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze di polizia. Notizia in aggiornamento