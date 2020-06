Incidente in via Filzi: ferita una scooterista

Una collisione tra un'auto e uno scooter sì è verificata oggi all'incrocio tra via Filzi e via Milano intorno alle 15. A bordo dello scooter una donna, che in seguito all'impatto è caduta e ha riportato ferite non gravi. Intervenuto il 118 con l'ambulanza, oltre alla Polizia Locale per i rilievi e una volante della Polizia di Stato. La circolazione è stata ripristinata in breve tempo, non eccessivi i disagi al traffico.





