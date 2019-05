Incidente in via Flavia: sul posto il 118 (FOTO)

Due auto si scontrano in via Flavia all'interzezione con via Pietraferrata. È successo oggi, alle 12.50 circa e ha coinvolto una Fiat Punto grigia, guidata da una donna di 63 anni con iniziali R.D., e una Peugeot 508 nera guidata da A.L., un uomo di 30 anni. Quest'ultimo saliva la via Pietraferrata e ha mancato la precedenza alla donna, che stava sorpassando in prossimità di intersezione. Nell'impatto la donna ha riportato ferite lievi. Presenti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona anche per contenere uno sversamento di materia oleosa.