Incidente in via Flavia: due feriti all'ospedale

Incidente in via Flavia questo pomeriggio, sabato 21 settembre, intorno alle 17. Dalle prime testimonianze sembrerebbe la caduta autonoma di uno scooter con due persone a bordo, le quali sono state soccorse dal personale del 118 e portate all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la Polizia locale per i rilevi e la gestione del traffico, che ha subito qualche rallentamento. Notizia in aggiornamento.