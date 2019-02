Schianto multiplo in via Flavia: quattro auto coinvolte

Uno schianto multiplo dalle dinamiche complesse e tutte da accertare: quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente alle 12 di oggi, 6 febbraio, in via Flavia. I Vigili del Fuoco hanno estratto da una delle auto l'unico ferito, che è stato poi trasportato al pronto soccorso di Cattinara da un'ambulanza del 118. Sul posto anche la Polizia Locale, che sta vagliando le dinamiche dell'incidente. I Vigili del Fuoco hanno nel fratempo messo in sicurezza le vetture incidentate e l'area del sinistro.

