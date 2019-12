Incidente in via Forlanini: donna all'ospedale

L'incidente si è verificato oggi, 27 dicembre, intorno alle 17 in via Forlanini, all'incrocio con via San Pasquale. Coinvolte una Fiat 500 nuovo modello, condotta da B.M del 2000, con a bordo un passeggero, e una Ford Fiesta, condotta da una donna T.M. del 48. Tra i tre, solo quest'ultima è rimasta ferita.

La Fiat 500 stava scendendo via Forlanini e, giunta all'incrocio, ha mancato la precedenza alla Ford Fiesta.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118, che hanno trasportato la signora a Cattinara, e tre pattuglie della Polizia Locale.