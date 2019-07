Auto contro linea 11 in via Foscolo: feriti nell'autobus (FOTO)

Schianto tra un'auto e la linea 11 della Trieste Trasporti: nell'impatto, molti passeggeri finiscono a terra. Sarebbe intorno alle 12 in via Foscolo, all'incrocio con via Gatteri. Stando alle prime testimonianze soprattutto i passeggeri anziani all'interno del bus sarebbero caduti rovinosamente a terra e alcuni di loro avrebbero riportato ferite sanguinolente. Sul posto la Polizia Locale e il 118. La notizia è in aggiornamento.

Frontale moto-furgone in via Brigata Casale: grave un 26enne

Gallery