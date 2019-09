Schianto tra due auto in via Foscolo: una donna all'ospedale

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Foscolo all'intersezione con via Parini. Un 19enne con iniziali P.L. alla guida di una Lancia Y non ha visto il segnale di "dare precedenza" ed è andato a finire contro un'altra autovettura, una Peugeot 206 condotta da V.R., una donna di 50 anni, portata a Cattinara dagli operatori del 118 in quanto lievemente ferita. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.