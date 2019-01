Incidente in via Giulia, donna 51enne all'ospedale

Tamponamento in via Giulia questa mattina (venerdì 11 gennaio) intorno alle 7 poco dopo via Bonomo, in direzione città. Coinvolte una Vespa, guidata da una donna di 51 anni, e una BMW condotta da un uomo di 41. La Vespa ha tamponato la BMW che si è fermata sulle strisce per far passare un pedone. Ferita la conducente della Vespa, ora in osservazione all'ospedale di Cattinara. Su posto, oltre all'ambulanza, la Polizia Locale.