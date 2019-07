Incidente in via Giulia: auto della Finanza contro una moto

Incidente in via Giulia di fronte alla caserma della Guardia di Finanza. Coinvolte un'auto della Finanza e una moto, il cui conducente, ferito, è stato portato a Cattinara dai sanitari del 118. Traffico in tilt da piazza Volontari Giuliani fino alla rotonda del Boschetto. Al momento (ore 11.30), almeno un centinaio di auto e 5 autobus in fila. Sul posto anche il 118.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto usciva dal Comando della Finanza diretta verso piazza Volontari Giuliani, e un autobus si sarebbe fermato per lasciarla passare. Superando l'autobus, il motociclista diretto verso San Giovanni si sarebbe schiantato contro l'auto, che non ha subito danni a parte il distacco della targa. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.