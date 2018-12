Incidente in via Giulia: via Kandler chiusa e gasolio sull'asfalto

Dopo un tamponamento tra tre auto, lungo la via Giulia (dal centro commerciale Il Giulia a scendere verso il centro) e nelle vie limitrofe, la Polizia Locale segnala manto stradale scivoloso per presenza di gasolio sulla carreggiata. A questo proposito via Kandler è rimasta chiusa al traffico. Responsabile dello spandimento una delle tre auto, e proprio in seguito a questo si è verificato l'incidente che non ha causato feriti ma solo danni ai mezzi. La Polizia Locale, che sta effettuando i rilievi, raccomanda grande prudenza alla guida. Si sta procedendo alla pulizia del manto stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.