Incidente in via Matteotti: quattro veicoli coinvolti

Un incidente in via Matteotti si è verificato stamattina, giovedì 23 gennaio, intorno alle 8.45. La strada è stata ora chiusa da via Conti per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi e mettere l'area in sicurezza.

Questa la dinamica: una Volkswagen Lupo nera e una Fiat 600 beige sono entrate in collisione, poi la 600 è finita addosso ad una Toyota Aygo bianca posteggiata all'angolo con via Luciani. Quest’ultima, a sua volta, ha toccato una Peugeot 206 grigia in sosta. Intervenuta l'ambulanza ma i presenti hanno rifiutato le cure. Danneggiate tutte le auto coinvolte. Sul posto la Polizia Locale.

Gallery