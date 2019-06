Schianto in via Mazzini contro un bus, conducente a Cattinara

Una Honda Jazz si è schiantata contro un autobus della linea 10 all'incrocio tra via Mazzini e via san Spiridione questa mattina poco dopo le 13 di oggi 12 giugno. La persona alla guida dell'autovettura, una donna del 1963 è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono giunti immediatamente sul posto, assieme alla Polizia Locale per i consueti rilievi del caso. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, anche se da prime indiscrezioni sembrerebbe che la macchina stesse oltrepassando l'intersezione nonostante il semaforo rosso.

Sul luogo dell'incidente è arrivata anche una squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste che ha messo in sicurezza l'area dell'incidente e i mezzi coinvolti. Successivamente i pompieri hanno dato assistenza al personale sanitario del 118 per soccorrere la donna rimasta ferita. La Polizia Locale ha chiuso al traffico veicolare via san Spiridione per circa mezz'ora.