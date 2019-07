Incidente auto moto in via Molino a vento: un ferito

Secondo incidente in via Molino a vento verificatosi alle 14:00 di oggi, 19 luglio, all'altezza del civico 115. Coinvolti un'auto, una Citroen C1 condotta da un uomo dell'81, e una moto Yamaha condotta da un altro uomo del '61. Il motociclista, a seguito dell'urto, è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto Polizia Locale e gli operatori del 118.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, la Citroen stava scendendo via Molino a Vento in direzione centro città quando, svoltando verso sinistra in una strada privata, ha centrato con lo spigolo la fiancata della moto che, invece, stava salendo la via.