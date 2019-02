Incidente in via San Francesco: scooterista all'ospedale

Incidente oggi, 21 febbraio, attorno le 18:30 in via San Francesco all'altezza di piazza Giotti. Coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente in sella alle due ruote, che è stato immediatamente portato al pronto soccorso dai sanitari del 118.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dinamica al vaglio della Polizia Locale.