Incidente in via San Marco, due feriti gravi a Cattinara

Incidente oggi, 30 ottobre, alle ore 14.00 in via San Marco, all'altezza di viale Campi Elisi. Coinvolti una VW Polo, condotta da un 68enne, e uno scooter Bmw 650, condotto da un 56enne. L'auto stava attraversando via Fiamme gialle e, svoltando a sinistra in via S. Marco, si è scontrata con lo scooter che, invece, proveniva da via D'Alviano e transitava nella corsia opposta.

Entrambi i mezzi hanno riportato diversi danni ed entrambi i conducenti sono stati trasportati a Cattinara dal personale del 118. I feriti hanno riportato uno un trauma cranico e toracico, mentre l'altro una frattura esposta di un arto inferiore.

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, a monte dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza.