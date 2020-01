Camioncino Acegas si schianta contro un muro in via Sottomonte

Brutto incidente questa mattina in via Sottomonte verso le 11.40. Un camioncino dell'Acegas che scendeva in direzione Roiano si è schiantato contro il muro di una casa all'altezza del civico 2. Il conducente del mezzo è rimasto incastrato all'interno del camioncino utilizzato per la raccolta delle immondizie. Ancora da chiarire le cause del sinistro.

Il forte boato ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto, oltre all'automedica e l'ambulanza del 118, anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. La notizia è in aggiornamento.